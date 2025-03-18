Школьники Липецка, занимающиеся в Школе креативных индустрий, в рамках акции «Вечно живые», приуроченной к празднованию 80-летия Победы, анимируют фото липчан, защищавших страну от фашизма в сороковые годы ХХ века. Оживлять снимки будут при помощи специальных компьютерных программ.

Первым этапом работы стал отбор снимков. Для этого архивное управление администрации города организовало экскурсию в хранилище архива, а его сотрудники рассказали ребятам о жителях нашего города, воевавших во время Великой Отечественной. При отборе снимков ребята оценивали состояние фотографий, их качество и композицию. ИТ-технологии помогут героям на фотографиях выполнить небольшие движения, повернуть голову, улыбнуться.

«Привлечение творческой молодёжи к подготовке к празднованию 80-летия Победы не только расширит их творческий опыт, но и укрепит наше общее историческое наследие. Школьники из Липецкой области, участвуя в патриотических мероприятиях, смогут глубже узнать историю и подвиги своих земляков-защитников. Это способствует формированию у них чувства патриотизма и уважения к героическому прошлому нашей страны», — подчеркнул Игорь Артамонов, глава Липецкой области.