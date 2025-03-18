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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в церемонии награждения лучших работников сферы бытового обслуживания населения региона, приуроченной к профессиональному празднику. Он отмечается в третье воскресенье марта. В этом году — 15 числа.

«Накануне праздника мы хотим поблагодарить вас за ваше трудолюбие, терпение и внимание к каждому клиенту. Вы дарите людям удобство, заботу и комфорт в повседневной жизни. Ваши усилия делают наш мир ярче. От мелких деталей до крупных проектов — вы создаете атмосферу, в которой нам всем приятно находиться», — поздравил Игорь Артамонов.

В рамках торжественной церемонии двенадцать человек были удостоены ведомственных и областных наград.

В Липецкой области успешно функционирует более 2700 предприятий, предоставляющих услуги населению. В этих организациях работает свыше 5000 сотрудников.

В регионе активно развивается сеть специализированных предприятий, которые занимаются уборкой, ремонтом помещений, автомобилей и бытовой техники. Появляются новые виды услуг, повышается их качество, в том числе для жителей сельской местности.

В прошлом году жители региона получили платных услуг на сумму более 100 миллиардов рублей.

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