Впервые в этом году в Липецке прошла акция по сбору вторсырья «Зелёный автобус». Экобас сделал по городу больше 40 остановок, собрав у жителей больше 1,25 тонны ненужного: технику, текстиль, бумагу, пластик, батарейки и даже блистеры от таблеток. Липчане участвовали в экоиграх, проходили квест, экологические игры, занимались на велошейкере, слушали экоуроки — их проводили на пяти остановках.

Поездка на «Зелёном автобусе» заняла четыре часа. Отправление началось от остановки «Индустриальная улица», а завершилось у торгового центра «Весна» на улице Кривенкова.

Жители города принесли 500 килограммов ненужной техники и сломанной электроники, 300 килограммов бумаги, более 200 килограммов пластика, 200 килограммов текстиля и 50 килограммов батареек. Все эти материалы будут переработаны.

Эта акция проводится в городе уже не первый раз. Её организует региональное отделение Всероссийского экологического движения «Экосистема» при поддержке Министерства лесного хозяйства и Министерства природных ресурсов и экологии области.

«Думаю, «Зелёный автобус» для липчан немного больше, чем просто акция по сбору ненужных вещей. Она объединяет людей вокруг одной важной цели — минимизации ущебра окружающей нас среде, заботе о ней. Отправляя вещи на переработку, давая им вторую жизнь, мы формируем культуру осознанного обращения с отходами», — не раз подчёркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.