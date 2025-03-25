Больше 2,5 тысячи жителей Липецкой области получили 240 110 технических средств реабилитации с помощью электронных сертификатов в 2024 году. Отделение СФР по Липецкой области на эти цели направило свыше 305 млн рублей. Граждане льготной категории покупали трости, костыли, кресла-коляски различной модификации, протезы, ортопедическую обувь и другое.

На каждый вид ТСР Отделение СФР по Липецкой области предоставляет отдельный сертификат. Он привязывается к банковской карте платежной системы «МИР», выпущенной любым банком РФ. Деньги резервируются, но не перечисляются на карту. При оплате изделия, которое предусмотрено в индивидуальной программе реабилитации, средства поступают напрямую продавцу. Если гражданин с инвалидностью захочет выбрать изделие по цене, превышающей номинал сертификата, разницу можно оплатить из собственных средств. На получение сертификата имеют право люди с инвалидностью, граждане, пострадавшие от несчастных случаев на производстве или получившие профессиональное заболевание. Если гражданину с инвалидностью положено несколько видов технических средств реабилитации, всех их можно указать в одном заявлении.

В 2025 году получить технические средства реабилитации можно двумя способами — с помощью электронных сертификатов и в натуральном виде в рамках заключения государственных контрактов Отделением Социального фонда по Липецкой области. При обеспечении ТСР в натуральной форме Соцфонд рассматривает заявление в 15-дневный срок, а для паллиативных больных — семь дней с даты поступления заявления. С помощью электронного сертификата липчане могут приобрести техническое средство реабилитации быстрее. Сертификат оформляется за 10 дней и действует для большего числа ТСР в течение одного года.

Чтобы оформить электронный сертификат, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги», в многофункциональном центре или в клиентских службах Отделения Социального фонда по Липецкой области.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону горячей линии: 8 (800) 100-00-01.

«Цивилизованное современное государство должно заботиться об уязвимых категориях граждан, помогать им в социальной интеграции, самореализации, участии в общественной жизни. В Липецкой области получить весь спектр льгот можно быстро и удобно. Причем механизмы предоставления помощи постоянно совершенствуются, а сам перечень мер поддержки дополняется с учетом запросов и текущей ситуации в стране», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.