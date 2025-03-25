Первая отечественная базовая станция «ИРТЕЯ» стандарта LTE введена в эксплуатацию на действующей сети Липецкой области. Оборудование установлено в Добринке в районе элеватора и обеспечивает его работников и местных жителей высокоскоростным интернетом. Таким образом, добринцы стали одними из первых в стране, чьи смартфоны заработали в новой сети, сигнал в которой обеспечивает оборудование российского производства. В ближайшее время отечественное оборудование планируют установить в Долгоруковском районе.

Модернизированная телекоммуникационная инфраструктура может послужить основой для разработки и внедрения передовых технологий: систем видеоаналитики, мониторинга транспортных потоков, облачных сервисов и искусственного интеллекта.

С конца 2024 года в различных регионах России, включая Дальний Восток, Крайний Север, Сибирь и южные области, начнётся эксплуатация нового российского оборудования на сети МТС. В течение 2025 года планируется установка ещё 1000 базовых станций «ИРТЕЯ». Это станет значимым шагом в направлении цифровизации страны.

«Липецкая область перевооружается отечественным оборудованием в телекоммуникационной сфере, что позволит ей добиться технологической независимости от иностранных разработок», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.