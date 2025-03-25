В Липецке открылся кампус «Школы 21», где каждый желающий старше 18 лет может бесплатно получить востребованную ИТ-профессию. В церемонии открытия приняли участие Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Гостей на открытии встретил цифровой помощник Лили. Она рассказала о программе обучения, кампусе и истории здания, а также стала соведущей церемонии. Лили разработана на основе технологий Sber Metaverse Tech, большой языковой модели GigaChat от Сбера и других передовых AI-решений.

Кампус «Школы 21» в Липецке – это не только школа цифровых технологий, но иуникальный хаб в ведущие вузы страны. Здесь жители смогут получить востребованные цифровые навыки и стать цифровыми инженерами, а также обучаться на совместных партнерских программах бакалавриата Нетологии с Высшей школой экономики, Финансовым университетом при Правительстве РФ и Тюменским государственным университетом по направлениям от программной инженерии до аналитики в финансах.

Все программы включают в себя и образовательный модуль «Школы 21». Студенты смогут на протяжении обучения посещать липецкий кампус, где получат дополнительные цифровые навыки и станут частью ИТ-сообщества.

«В Липецке мы открываем уже 16-ю «Школу 21» в России. Кампус основан на самых современных технологиях – и, главное, в нём есть душа и сердце. Одна из базовых особенностей нашей «Школы 21» – бесплатность обучения. Нет никаких барьеров, чтобы талантливые ребята из самых далёких населённых пунктов могли приехать и получить здесь лучшее в мире образование. У нас нет никаких ограничений и по возрасту, самому старшему абитуриенту школы в Липецке — 58 лет. «Школа 21» готовит уникальных специалистов по широкому спектру направлений, который мы продолжаем расширять, поэтому выпускники школы в среднем делают карьеру в 2,3 раза быстрее, чем выпускники других вузов.

Большое спасибо губернатору области Игорю Георгиевичу Артамонову и его команде, строителям и всей команде Сбера, которая участвовала в открытии кампуса. А ребятам желаю здоровья и уверенности в себе. Не сдавайтесь, жизнестойкость – одна из самых важных вещей. Если сегодня вы здесь, значит вы очень мотивированные люди. Будьте уверены в себе – и удача будет с вами», – сказал Герман Греф.

Образовательный комплекс «Школы 21» занимает историческое здание, которое является памятником культуры регионального значения. Это место имеет богатую историю, связанную с образованием: 114 лет назад здесь было основано Липецкое реальное училище. Впоследствии в этом здании размещалась трудовая школа, а также филиал Московского института стали и сплавов.

Сейчас, на пороге второго столетия, здание переживает новый этап своей истории — здесь будут готовить специалистов в области цифровых технологий.

«Мы уже многое сделали для развития начального ИТ-образования в регионе. У нас есть целая сеть IT-кубов, IT-битов, «Кванториумов», а также сильная система средне-технического образования. Но на этом мы не останавливаемся. «Школа 21» – одно из топовых ИТ-образований в стране и мире. Бесплатное, доступное каждому и ориентированное на запросы развивающихся отраслей. Это значит, что трудоустройство выпускникам гарантировано, а регион получит кадры, без которых дальнейшее развитие в стремительно меняющемся мире цифровых технологий просто невозможно. Благодаря этому проекту Липецкая область сегодня создаёт будущее, где каждый может реализовать свой потенциал», – прокомментировал Игорь Артамонов.