Губернатор Игорь Артамонов провел заседание антинаркотической комиссии в Липецкой области, на котором обсуждались результаты мониторинга наркоситуации в регионе за 2024 год. Отмечается улучшение по многим позициям. Сократился уровень подростковой преступности в этой сфере, снизилось число случаев отравлений наркотиками и смертельных исходов, связанных с их употреблением.

Участники обсудили результаты социально-психологического тестирования, которое прошли больше 97% учащихся 7-11 классов, студентов учреждений СПО и вузов. В учреждениях, показавших наибольший процент отказа, а также где были выявлены определенные риски, рекомендовано провести дополнительную работу и усилить профилактику.

В ходе встречи обсуждалось использование передовых технологий, включая искусственный интеллект, в работе правоохранительных органов и в сфере профилактики наркомании.

Например, в Липецкой области полиция применяет специализированные программы, которые позволяют искать цифровые следы в интернете, отслеживать финансовые операции, идентифицировать людей в толпе и находить автомобили с помощью камер наблюдения.

«В Липецке заработала Школа-21, где бесплатно все желающие могут освоить навыки программирования. Заинтересованным в подготовке ИТ-специалистов службам стоит задуматься над тем, чтобы направить туда своих сотрудников», – отметил Игорь Артамонов.