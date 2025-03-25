Предприятия стройиндустрии Липецкой области с успехом презентовали свою продукцию на международной специализированной выставке «RosBuild 2025». От Центра по внешней торговли Минпромторга России они получили приглашения на коллективные поездки для участия в строительных выставках при частичном финансировании со стороны организаторов из Индии и КНР. Еще одно приглашение поступило от сотрудников компании «ALDISAR» для участия в летней B2B миссии в Ереване.

Выставка «RosBuild 2025» проходила с 11 по 14 марта в ЦВК «Экспоцентр» в Москве и стала ключевым событием Российской строительной недели. Выставка собрала более 140 компаний из России, Китая и Беларуси. С коллективными стендами предприятий участвовали Калининградская и Липецкая области.

В рамках презентации Липецкая область представила продукцию шести предприятий:

ООО «Евро слатс»;

ООО «Стальные решения РУС»;

ООО «ВЛК-Черноземье»;

ООО «ЗМК «Форвард»;

ООО «Спецсталь»;

ООО «Термофикс».

ООО «Термофикс» организовало мастер-класс по применению инновационных штукатурных смесей на различных поверхностях стен.

Производители металлоконструкций ООО «Спецсталь», ООО «СТ Рус» и ООО «ЗМК «Форвард» провели презентации и деловые встречи с потенциальными партнёрами и клиентами из стран Средней Азии и Беларуси.

ООО «Евро слатс» представило новые технологии строительства деревянных стропильных перекрытий для ферм группе иностранных и российских проектировщиков.

ООО «ВЛК-Черноземье», занимающееся производством декоративных интерьерных красок, провело серию консультаций для специалистов по отделке и частных застройщиков.

Поездку липецких компаний организовал Центр поддержки экспорта Липецкой области (входит в структуру центра «Мой бизнес»). «Форум стал важной площадкой для профессионалов и предоставил липецким промышленникам возможности для обмена опытом, налаживания деловых связей и обсуждения актуальных вызовов строительного комплекса России», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.