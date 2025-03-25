Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил награды лучшим работникам культуры региона по случаю с профессионального праздника. Торжественный прием прошел в концертном зале «Унион».

«Липецкой области есть чем гордиться: фестивалями и конкурсами, которые собирают тысячи зрителей и участников, многочисленными победами наших артистов, художников, писателей, мастеров, музыкантов и прочих творческих деятелей. Мы надеемся, что культура липецкого края и дальше будет процветать, и мы будем делать это вместе. За последние несколько лет в регионе отремонтировано и построено больше ста учреждений культуры: театров, ДК, музеев, библиотек. Но именно вы являетесь их душой и наполняете их смыслами», – обратился к собравшимся Игорь Артамонов.

Почетные звания «Заслуженный работник культуры Липецкой области» получили директор Братовщинского ЦКД Долгоруковского района Светлана Астапенкова, заместитель директора ОЦКНТ Лариса Ворона и художественный руководитель ансамбля народной песни «Зень» Арина Гридина. Звание «Заслуженный артист Липецкой области» присвоено артистке театра драмы имени Толстого Светлане Перекиной и артисту Липецкого драматического театра Владимиру Терновых. Звание «Заслуженный художник Липецкой области» присуждено членам Союза художников России Андрею Дмитриеву и Нине Быковой. «Заслуженным мастером народного творчества Липецкой области» признан Александр Алехин, возродивший Юрьевский гончарный промысел в Задонском районе.

В знак признательности за вклад в развитие культуры и успешную творческую деятельность были вручены благодарственные письма от председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по культуре О. М. Казаковой, почётные грамоты от губернатора Липецкой области, благодарственные письма от регионального правительства, а также юбилейные медали «70 лет Липецкой области» и почётные грамоты от регионального министерства культуры.