Программа помощи «Адреса добра» стартует в Ельце

В нынешнем году в Ельце продолжает действовать патронажная программа помощи одиноким и одиноко проживающим людям пожилого возраста «Адреса добра», которую проводит межрегиональный общественный благотворительный фонд «Качество жизни» в партнерстве с компанией JTI Россия.



Фонд работает в регионах России с 2000 года, и социальная поддержка людей старшего поколения всегда остается одним из приоритетных направлений деятельности организации.

В данном проекте помогают одиноким и одиноко проживающим пожилым людям в обустройстве быта и решении житейских проблем, чтобы сделать их жизнь более комфортной и разнообразной. Каждому участнику программы бесплатно предложено сопровождение менеджеров фонда и оказана поддержка по целому ряду социально-бытовых направлений, в том числе обустройство быта, цифровая связь и безопасность (помощь по использованию мобильного телефона и мобильных приложений), досуг и культурная интеграция, творчество, услуги салона красоты и клининга.

В рамках культурных мероприятий участники программы побывают в Задонске и Лебедяни, а также смогут посетить концерты и спектакли.

Особым местом культурного досуга и творчества станет центр елецкой рояльной гармоники имени А. И. Матюхина. Также запланировано посещение мастер-классов по рисованию, гончарному искусству, музыке.

Будет функционировать проект «Место притяжения» — бесплатные онлайн-занятия по различным темам: финансовая грамотность, правильное питание, культура и искусство, путешествия онлайн по интересным местам России и занятия по изучению новых технологий.

Поддержку программе «Адреса добра» оказали администрация Ельца и городской центр социальной защиты населения.

Адрес сайта фонда: https://www.qualityoflife.ru/