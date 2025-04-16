Обязанности мэра Ельца с 16 апреля будут возложены на Вячеслава Жабина, ранее он занимал должность первого заместителя главы города. Сегодня с ним встретился губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Обсуждались приоритеты развития одного из старейших городов страны.

«Елец – особенный город в нашей области. На год старше Москвы, с богатым культурным и историческим наследием. За последние годы немало сделано для его развития, и новому руководителю нужно выдерживать эти темпы», – подчеркнул губернатор по итогам встречи.

В числе приоритетных задач по развитию города Игорь Артамонов отметил реализацию ряда крупных проектов, в числе которых ввод в эксплуатацию крупнейшего в регионе ФОКа и создание современного Молодёжного центра. Особе внимание руководитель региона поручил уделить развитию дорожной и коммунальной сетей, а также сфере туризма.

В рамках программы по улучшению городской среды в этом году мы реализуем проект по созданию набережной. Проект осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Работы будут проводиться при поддержке федерального бюджета. За счёт средств областного бюджета планируется провести работы по благоустройству территории спортивного комплекса, расположенного рядом с набережной. В рамках этих работ будет произведено обновление футбольного поля, обустроены беговые дорожки и установлены трибуны с навесом.

Об этом рассказал губернатор.