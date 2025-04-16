Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в торжественном приёме в преддверии празднования Дня местного самоуправления. В академическом театре драмы имени Л. Толстого прошло награждение муниципальных служащих.

«Именно местное самоуправление является фундаментом гражданского общества, инструментом прямого участия каждого гражданина в управлении своей жизнью и судьбой родного края. Хочу выразить благодарность каждому участнику системы управления – главам, депутатам, муниципальным служащим, активистам и общественным деятелям, чьи усилия делают наши территории привлекательнее и конкурентоспособнее. Уверен, что совместными усилиями мы достигнем новых высот и создадим прочную основу для стабильного будущего», – сказал Игорь Артамонов.

В администрации Липецкой области работают около трёх тысяч сотрудников, а в составе депутатов — более двух с половиной тысяч человек. Эти люди всегда усердно и самоотверженно трудятся на благо региона, воплощая в жизнь национальные проекты и задачи, поставленные президентом России.

С каждым годом вклад муниципалитетов в развитие экономики и социальной сферы области становится всё значительнее. Благодаря этому Липецкая область становится одним из наиболее успешных индустриально-аграрных и культурных центров России.

Участников мероприятия также поздравили депутат Государственной Думы от Липецкой области Татьяна Дьяконова и заместитель председателя областного совета Владимир Богодухов.