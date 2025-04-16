Денис Кулакевич из Задонского района занимается выращиванием ягодных культур – как в открытом, так и закрытом грунте. Грант «Агростартап» он получил только в конце августа прошлого года. На эти средства приобрел и установил две теплицы, закупил саженцы садовой земляники и ежевики, оградил территорию, где будет выращивать ягоды в открытом грунте, сообщили в минсельхозе Липецкой области.

Денис — специалист в области сельского хозяйства, который подходит к своей работе с умом. Он не гонится за количеством, а стремится к высокому качеству продукции. Поэтому он выбирает сорта, которые пользуются спросом.

Денис уверен, что у него не будет проблем с реализацией ягод. Его участок расположен недалеко от усадьбы Скорняково-Архангельское, где ягода будет востребована в местном ресторане и на различных мероприятиях. Кроме того, Денис планирует продавать свою продукцию на областных ярмарках.

«Поддержка новичков в сельском хозяйстве — это инвестиция в будущее экономическое развитие. Начинающие фермеры способствуют обновлению и развитию аграрного сектора, внедряют новые технологии и методы ведения хозяйства. Главное, что благодаря росту числа фермеров увеличивается производство продуктов питания, что укрепляет продовольственную независимость страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.