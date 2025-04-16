К 80-летнему юбилею Великой Победы по инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова ветераны получат дополнительные единовременные выплаты. Меры поддержки распределены следующим образом:

80 000 рублей – участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;

– участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; 30 000 рублей – бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда;

– бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда; 20 000 рублей – вдовам (вдовцам) погибших участников ВОВ;

– вдовам (вдовцам) погибших участников ВОВ; 15 000 рублей – труженикам тыла.

Следует подчеркнуть, что региональные выплаты представляют собой дополнительное социальное обеспечение и не заменяют федеральные пособия, установленные указом главы государства. Все средства будут предоставлены ветеранам до конца апреля 2025 года.

«Безусловно, никакие финансовые средства не смогут измерить величие подвига нашего народа. Но это один из способов сказать, что никто не забыт. Хочется, чтобы в каждом дворе, на каждой улице, в каждом селе и городе ветераны чувствовали нашу любовь и заботу. Низкий поклон каждому, кто подарил нам возможность растить детей под мирным небом. Ваш подвиг навсегда в наших сердцах», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.