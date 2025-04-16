Представители Липецкой области совершили визит в Республику Беларусь. В ходе встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Юрием Горловым заместитель губернатора Липецкой области Илья Карлин обсудил ключевые аспекты двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи были определены перспективные направления для развития сотрудничества и проработаны новые проекты. Особое внимание было уделено развитию торгово-экономических отношений, обмену опытом в сфере сельского хозяйства и подготовке квалифицированных кадров.

Между белорусским аграрным ведомством и министерством сельского хозяйства Липецкой области подписан Меморандум о сотрудничестве. «Подписание Меморандума стало важным шагом в развитии стратегического сотрудничества между Липецкой областью и Беларусью. Мы видим ключевые зоны роста, уверены в белорусах, как в надежных партнерах, и надеемся на дальнейшее укрепление экономических и гуманитарных связей», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.