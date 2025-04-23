Продолжается строительство предприятия по производству дробеметного оборудования «Завод ЛипецкТехноЛит» на Грязинской площадке ОЭЗ «Липецк». Его продукция будет предназначена для очистки металла от загрязнений – окалины, ржавчины и других дефектов, которые появляются в процессе эксплуатации деталей, конструкций и оборудования. Подобные агрегаты востребованы в различных отраслях промышленности.

Строительство ведется в два этапа. В настоящее время готово здание литейного цеха, смонтирована трансформаторная подстанция, выполнено технологическое присоединение к инженерным сетям, ведется монтаж внутренних систем коммуникаций. Рабочие приступили к строительству второго цеха, механосборочного. Следующим объектом станет административный корпус.

На предприятии началась подготовка к приобретению оборудования. Это стало возможным благодаря финансовой поддержке Фонда развития промышленности Липецкой области. В конце марта 2025 года наблюдательный совет организации одобрил выделение необходимых средств «Заводу ЛипецкТехноЛит».

Основным поставщиком технологического оборудования станет предприятие «Литмашприбор» из города Усмань.

«Замечательная история, когда Липецкая область оказывает поддержку инвестору на своей территории, а также находит партнеров, помогающих в запуске производства», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.