В Липецкой области с 23 апреля по 1 июня будет действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

В период действия режима запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, выжигать сухую растительность и сжигать мусор.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены различные виды ответственности: дисциплинарная, административная и уголовная. В случае нарушения штрафы будут увеличены вдвое.

«Обеспечение безопасности жителей и имущества от пожаров – задача не только сотрудников спасательных служб региона, но и общая ответственность каждого липчанина. В период особого противопожарного режима нужно быть особенно осторожным при обращении с легковоспламеняющимися предметами и строго соблюдать меры предосторожности», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.