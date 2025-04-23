Молодые профессионалы из разных регионов приедут в Липецкую область на Межрегиональный молодёжный форум по бережливому производству. Он пройдёт с 23 по 26 апреля.

Форум станет площадкой для обмена опытом между молодыми специалистами, представителями органов власти, бизнеса и экспертами в области бережливого производства. Участники мероприятия смогут освоить современные инструменты повышения эффективности и внедрения бережливых технологий.

Основная задача форума – создание условий для самореализации молодёжи через формирование ценностей бережливого мышления. Будут организованы мастер-классы, практические кейсы и дискуссионные панели, направленные на развитие навыков участников и популяризацию бережливых практик. Особое внимание будет уделено роли молодых лидеров в трансформации организаций и их способности к инновациям.

В мероприятии примут участие начинающие государственные служащие, учащиеся и педагоги высших и средних специальных учебных заведений, а также молодые специалисты из различных областей. Возраст участников варьируется от 18 до 37 лет.

«Липецкая область не просто внедряет современные подходы к организации труда – мы стараемся создавать культуру эффективности. Наш форум – это площадка, где встретятся талантливые специалисты, способные менять рабочие процессы уже сегодня», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.