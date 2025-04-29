Для предпринимателей, занимающихся социально-значимыми видами деятельности и получивших статус социального предприятия, предусмотрен комплекс мер поддержки. Среди них налоговые льготы по УСН (1% доходы, 5% доходы-расходы) и льготные займы от регионального Фонда поддержки предпринимательства (до 5 млн рублей, до 36 месяцев, от 5% годовых). Социальный бизнес может также получить образовательную и консультационную помощь в центре «Мой бизнес».

Чтобы получить статус социального предпринимателю нужно подать документы для включения в реестр и соответствовать одному или нескольким условиям. В числе требований – чтобы среди сотрудников были социально уязвимые категории населения (инвалиды, одинокие и многодетные родители, пенсионеры, лица, освобожденные из мест лишения свободы и т.д.), чтобы предлагаемые товары или услуги были произведены социально-уязвимыми гражданами или предназначались им. Также компания может заниматься общественно-полезной деятельностью, решать социальные проблемы.

Статус социального предпринимателя необходимо подтверждать ежегодно. Прием заявок на получение статуса социального предприятия осуществляется министерством экономического развития Липецкой области по адресу: Липецк, улица Кузнечная, 8, кабинет 206. С перечнем документов можно ознакомиться по ссылке. Дополнительная информация по телефонам: +7(800)301-76-75 и +7(4742)22-19-11.

Центр «Мой бизнес» Липецкой области продолжает оказывать поддержку малому и среднему бизнесу в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика».

Управляет центром «Мой бизнес» АНО «ЦПЭ Липецкой области», созданная при участии правительства региона и Липецкой торгово-промышленной палаты.

«Социальное предприятие – это не просто экономическая единица, приносящая прибыль. Своей деятельностью такие компании поддерживают баланс в обществе и способствуют снижению социального напряжения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.