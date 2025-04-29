Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» 2025 стал мастер технологии машиностроения, преподаватель Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий Руслан Меркулов. Теперь он отправится на финал всероссийского конкурса. Испытания пройдут в конце сентября. Победителю достанется денежный приз 200 тысяч рублей и назначение советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах. Это позволит внести свой вклад в развитие системы среднего профессионального образования.

В этом году за звание лучшего мастера региона боролись 38 участников: преподаватели и мастера производственного обучения колледжей и техникумов, представители разных профессий и направлений. Всероссийский конкурс среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» проводится с 2021 года и является площадкой для популяризации передовых идей в области образования, изучения и внедрения наиболее перспективных педагогических практик.

В настоящее время все силы направлены на повышение статуса рабочих специальностей. Однако для обеспечения предприятий квалифицированными кадрами необходимо, прежде всего, наличие высококлассных специалистов в учебных заведениях, готовящих специалистов для экономики.

Мы надеемся, что представитель города Елец сможет продемонстрировать на заключительном этапе конкурса профессионального мастерства, что в Липецкой области ситуация с подготовкой специалистов находится на должном уровне, — подчеркнул Игорь Артамонов, глава Липецкой области.