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Открыта регистрация на форум «Область будущего» в Липецкой области

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Открыта регистрация на Всероссийский молодёжный образовательный форум «Область будущего» платформы Росмолодёжь.Форумы. Событие состоится со 2 по 13 сентября в Липецкой области и объединит 400 участников от 14 до 35 лет, интересующихся IT-технологиями.

Форум пройдёт в формате двух тематических смен: «IT-ГОРОД» (2–6 сентября) и «IT-ИСКУССТВО» (9–13 сентября). В каждой из смен запланированы тематические треки: в  смене «IT-ГОРОД» – «Первые в IT-ГОРОДЕ» (участники от 14 до 17 лет) и «IT- ГОРОД» (участники от 18 до 35 лет), в смене «IT-ИСКУССТВО» – «Первые в IT-ИСКУССТВЕ» (участники от 14 до 17 лет) и «IT-ИСКУССТВО» (участники от 18 до 35 лет).

Участники форума смогут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодёжи и получить до 1,5 млн рублей на реализацию своих идей. Регистрация продлится до 2 июля по ссылке. Мероприятие организовано в рамках реализации нацпроекта «Молодежь и дети».

«Такие события помогают молодежи расширять личные горизонты с учетом современных вызовов. Это возможность для профессионального роста – путь к стажировкам, проектам и другим карьерным трекам», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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