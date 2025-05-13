В лагере «Прометей» Грязинского района проходит региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Состязания собрали 400 школьников средней и старшей возрастных категорий, которых проверят на физическую подготовку, знания основ безопасности и военного дела.

Проводятся интеллектуальные, спортивные и игровые испытания: по тактической медицине, выживанию в экстремальных условиях, инженерному оборудованию и маскировке позиций, основам российской государственности и военной истории, военно-тактической игре на местности и ряду других дисциплин. Отряды-победители выйдут в окружной полуфинал, который будет проведут в июне-июле. Финал «Зарницы 2.0» пройдёт в сентябре. За звание лучших сразятся участники, набравшие наибольшее количество баллов в отрядном и индивидуальном зачётах.

«Зарница 2.0» — это всероссийская игра, которая проводится с использованием современных технологий. В ней могут участвовать дети от 7 до 17 лет, которые состоят в «Движении Первых», а также студенты колледжей и техникумов от 18 до 21 года из всех регионов России.

Цель игры — улучшить систему патриотического воспитания молодёжи в России, развить у них чувство долга и ответственности за защиту своей страны, а также любовь к Родине и её культурному наследию.

Организаторами игры выступают «Движение Первых» и «Юнармия» совместно с центром военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин».

«Такие мероприятия — действительно важная часть патриотического воспитания нашей молодёжи. Участие в таких соревнованиях помогает ребятам развивать командный дух, укреплять физическую форму и глубже понимать ценности, на которых строится наша страна», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.