Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил строящиеся соцобъекты Ельца в рамках рабочей поездки в город воинской славы. Готовится к открытию самый большой в регионе Дворец спорта имени Александра Петрова. Бывший кинотеатр «Луч» перестраивают под молодёжный центр. Возводится новый корпус дома-интерната для пожилых и инвалидов.

Здание Дворца спорта уже введено в эксплуатацию. Завезено почти всё необходимое оборудование. Залов у мультиспортивного комплекса три. Один — универсальный: для баскетбола, волейбола и мини-футбола. Здесь смонтированы трибуны и баскетбольные кольца, осталось установить большое электронное табло. Второй — зал гимнастики — уже занят специальным ковром для тренировок и выступлений. В третьем зале — борьбы — на первом этаже откроется тренажёрный зал, на остальных будут заниматься боксёры и единоборцы. Есть во Дворце спорта и небольшая игровая комната — с креслами-грушами, телеэкранами и игровыми приставками.

Продолжаются работы в будущем Центре молодёжи. «С ним изначально было сложно, — комментирует глава региона. — Рассчитывали отремонтировать, но пришлось перестраивать для надёжности и безопасности. Потом была смена подрядчика. Сейчас всё хорошо — на всех этажах идут отделочные работы. Своему новому заму Роману Балашову и и.о. мэра Ельца Вячеславу Жабину поручил извлечь уроки из этого опыта, чтобы впредь подобного избегать».

У Елецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов появится ещё один корпус — трёхэтажный, на 100 мест. Здание оборудуют по современным стандартам доступной среды — пандусами, широкими дверными проёмами, системой «умный дом» с голосовым помощником. Первый этаж отведут под занятия физкультурой: здесь будет большой тренажерный зал, физиокабинеты, настольный теннис, бильярд, мастерские для социально-трудовой реабилитации. На втором и третьем этажах сделают жилые помещения и комнаты отдыха.

В конце своего рабочего визита Игорь Артамонов провёл встречу с Вячеславом Жабиным, который временно исполняет обязанности главы города. На встрече обсуждались планы по развитию Ельца.

Было принято решение подходить к реализации дорожных проектов комплексно: одновременно с ремонтом дорог будет проводиться благоустройство улиц.

Благодаря усилиям компании «Энергия» в городе появится новый спортивный объект — теннисные корты.