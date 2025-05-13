Липецкая компания «Прайм Топ» — ведущий российский производитель полимерных лакокрасочных и защитных покрытий для промышленности — присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». С господдержкой предприятие сможет оптимизировать бизнес-процессы, снизить издержки и внедрить передовые управленческие практики.

Благодаря поддержке экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда «Прайм Топ» сможет улучшить логистику и сократить производственные простои за счёт анализа и перестройки внутренних процессов, внедрить бережливые технологии для эффективного использования ресурсов, автоматизировать ключевые операции, снизив влияние человеческого фактора. Также проект поможет оптимизировать складские запасы, сократив затраты на хранение, и повысить квалификацию сотрудников за счёт обучения современным методам управления.

«Прайм Топ» — компания, которая занимается разработкой и производством покрытий для различных сфер промышленности. В частности, она специализируется на покрытиях для металлической упаковки, а также на морских и промышленных покрытиях для судостроения, нефтегазовой отрасли и энергетики.

Компания принимала участие в реализации крупных проектов, таких как строительство стадионов «Екатеринбург Арена» и «Лужники» в Москве, ледовой арены «Шайба» в Сочи и других объектов.

Отметим, присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда», действующий до 2030 года, предприятия могут через платформу Производительность.рф. «Этот федеральный проект помогает нашим компаниям модернизировать производственные процессы, повышать конкурентоспособность и создавать условия для устойчивого экономического роста всего региона. Мы поддерживаем инициативы бизнеса, направленные на внедрение передовых практик управления и эффективное использование ресурсов», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.