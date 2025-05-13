В Липецкой области появится третья Школа креативных индустрий. Её откроют на базе Детской музыкальной школы имени К. Игумнова в Лебедяни: министерство культуры РФ одобрило заявку учреждения.

В министерстве культуры региона сообщили, что новая Школа станет местом притяжения для молодых людей, которые хотят связать свою жизнь с творческими профессиями.

В Школе будет три направления обучения:

студия звукорежиссуры, где ученики освоят основы звукозаписи и аудиообработки, а также научатся работать с профессиональным оборудованием;

студия электронной музыки с синтезаторами и другими инструментами, где можно будет создавать музыкальные композиции и продвигать их на различных площадках;

студия фото- и видеопроизводства, где можно будет погрузиться в мир фотографии, видеомонтажа, графического дизайна и постпродакшна.

«Поддерживаем наших ребят в их стремлении к творчеству. Здорово, что в нашем регионе появится ещё одно пространство, где они смогут развиваться, разрабатывать и защищать свои проекты. Обязательно встретят друзей и наставников и, может быть, найдут дело всей жизни», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.