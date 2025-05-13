Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил лучших работников отрасли связи, радио и телевидения региона. Торжественная церемония прошла в большом зале облправительства.

Почётными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами были отмечены 50 сотрудников ведущих телекоммуникационных компаний, интернет-провайдеров, операторов сотовой связи, средств массовой информации и других ведомств. Среди награждённых — инженеры, IT-специалисты, журналисты, радиоведущие и технические работники, которые внесли вклад в развитие цифровой инфраструктуры региона и формирование информационного поля.

В сфере электронных коммуникаций нашего региона работают настоящие мастера своего дела, люди, которые ответственно и творчески подходят к своей работе. Благодаря им мы можем каждый день общаться с друзьями и близкими, быть в курсе самых важных событий.

Я уверен, что профессиональный опыт, основанный на лучших традициях, и дальнейшая модернизация отрасли, а также внедрение современных технологий будут способствовать успешному развитию Липецкой области и повышению качества жизни наших граждан, — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.