Приложением «Госуслуги Дом» пользуются уже больше 100 тысяч жителей Липецкой области. В России количество скачиваний мобильной программы, направленной на решение всех вопросов ЖКХ, превысило 10 млн. Только за первые четыре месяца 2025 года пользователи отправили более 1,5 млн заявок в управляющие организации, из которых 8,5% коллективные – по ним решения ожидают несколько собственников сразу.

«Цифровизация ЖКХ важна не только для собственников квартир, но и для профессионалов отрасли. Мы видим, что в части ответов на обращения собственников жилья уровень ответственности организаций ЖКХ растет. Доля просроченных запросов без ответа снизилась почти вдвое, если сравнивать первые четыре месяца текущего года с аналогичным периодом прошлого года. Также снижается и доля обращений, перенаправленных в Госжилинспекцию. Это значит, что все чаще собственники и управляющие организации решают вопросы напрямую без привлечения надзорных органов», – отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Самой популярной функцией приложения по-прежнему остается оплата счетов за жилищно-коммунальные услуги. Майское обновление сделает её еще проще: в приложении появится корзина платежей, благодаря которой все актуальные счета можно будет оплатить одним действием. Кроме того, в платежных документах появится новый статус «Переплата», позволяющий видеть все начисления за ЖКУ, по которым пользователь ранее вносил авансовые платежи.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загружаются автоматически. Жильцам, которые не являются собственниками квартиры или частного дома, нужно получить гостевой доступ от собственника, чтобы управлять недвижимостью.

С 1 марта 2025 года все общие собрания собственников будут проводиться в заочной форме с использованием системы ГИС ЖКХ. Это касается и Липецкой области.

Жители многоквартирных домов, которые обслуживаются ООО «КОММУНАЛЬЩИК», ООО «РСК» и ООО УК «Парус», проявили наибольшую активность. В онлайн-формате они принимали решения о переносе сроков капитального ремонта, увеличении платы за содержание жилья, актуализации перечня и частоты предоставления услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества, а также установке шлагбаума.

«На примере этих многоквартирных домов можно убедиться, насколько удобны и эффективны электронные сервисы в плане принятия коллективных решений. При индивидуальном использовании приложение тоже упрощает и облегчает задачи, связанные с управлением жилищно-коммунальными услугами»,– прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.