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Официальное опубликование

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕЛЬЦА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31 июля 2025 года № 141/1342 г. Елец «О Порядке проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах муниципальных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 5 и № 12 14 сентября 2025 года»

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