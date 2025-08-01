ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕЛЬЦА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31 июля 2025 года № 141/1342 г. Елец «О Порядке проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах муниципальных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 5 и № 12 14 сентября 2025 года»