ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕЛЬЦА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31 июля 2025 года № 141/1341 г. Елец «О Порядке проведения жеребьевки по определению дат, мест на полосе и иных условий публикации предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в муниципальном периодическом печатном издании газете «Красное знамя» при проведении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 5 и № 12 14 сентября 2025 года»