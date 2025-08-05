Губернатор региона Игорь Артамонов провел заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Липецкой области. Заслушаны доклады о мерах безопасности на территории лагерей отдыха детей, на водных объектах и берегах водоемов. Отмечено, что во всех загородных лагерях приняты достаточные меры по обеспечению правопорядка, перед каждой сменой проводится отработка действий при возникновении нештатных ситуаций.

Что касается обеспечения безопасности на водных объектах, оперативные данные свидетельствуют о положительной динамике в регионе. Несчастных случаев с начала года зафиксировано 11, за тот же период 2024 года их было 29. На территории региона оборудовано 68 пляжей и 150 мест отдыха у воды, где дежурят спасатели. За локациями, где запрещено купаться, ведется особый надзор со стороны муниципальных административных комиссий. Пристальное внимание уделяется контролю над движением маломерных судов, в особенности в акваториях в городской черте.

«Необходимо обеспечить соблюдение порядка и правил использования судов со стороны любителей водного катания. Во многом это залог обеспечения их же безопасности», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

На повестке дня — обеспечение безопасности в ходе выборов. В период с 12 по 14 сентября в регионе состоятся 22 муниципальные избирательные кампании.

В августе сотрудники силовых ведомств проведут тщательную проверку всех избирательных участков и прилегающих территорий. Работники избирательных комиссий пройдут обучение по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, включая объявление красного уровня опасности.

В дни голосования будет организовано усиленное присутствие правоохранительных органов.

В ходе заседания постоянно действующего координационного совета (ПДКС) были рассмотрены меры по предотвращению вовлечения несовершеннолетних в сомнительные финансовые операции и другие незаконные действия в условиях специальной военной операции.

Участники заседания пришли к выводу о необходимости усилить просветительскую работу как среди подростков, так и среди их родителей. Это должно повысить осведомлённость о последствиях незаконных действий, к которым могут принуждать молодых людей вербовщики.