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В Липецке стартовал отборочный интенсив в «Школе 21». Это проект цифровых технологий от Сбера, где каждый желающий старше 18 лет может бесплатно освоить ИТ-профессию. В нем принимают участие 135 человек. За 26 дней они получат опыт в области ИТ, включая изучение программирования на языке С и работу в командах над реальными задачами.

Средний возраст участников — 29 лет. Большинство из них живут в Липецкой области, но есть представители из Воронежа, Москвы, Ростова-на-Дону, Рязани. После успешного прохождения «бассейна» участники могут продолжить основное обучение в школе.

«В процессе отбора важно не только умение работать с кодом, но и способность к общению, взаимодействию и совместной работе над задачами. Мы создаём среду, где каждый может проявить себя и научиться находить решения в команде. Это помогает не только освоить технические знания, но и развить мягкие навыки, которые необходимы для работы цифрового инженера», — подчеркнул Олег Коваленко, директор «Школы 21» в Липецке.

Участники развивают как технические, так и коммуникативные навыки, необходимые для создания качественного IT-продукта. Они учатся эффективно работать в команде, управлять своим временем, сохранять самодисциплину и находить компромиссы для достижения общих целей.

Следующий этап отбора начнётся 22 сентября по адресу: ул. Зегеля, д. 1. Подать заявку можно на сайте проекта.

«»Школа 21″– это мощный импульс для развития цифровой экономики Липецкой области. Здесь готовят инженеров и аналитиков мирового уровня. Это ресурс будущего — компетентные, востребованные специалисты, способные не только отвечать на вызовы времени здесь и сейчас, но и работать на перспективу», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Школа 21» открыта в регионе благодаря Правительству Липецкой области. Она даёт возможность всем желающим от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка. 100% выпускников успешно трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах. В настоящее время «Школа 21» представлена в 16 городах России: Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте, Великом Новгороде, Якутске, Ярославле, Липецке, Магасе, Белгороде, Анадыре, Магадане, Челябинске, Южно-Сахалинске, Нижнем Новгороде и Уфе. В ближайшие годы кампусы школы появятся ещё в ряде регионов страны. Проект реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. 

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