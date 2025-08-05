Губернатор региона Игорь Артамонов провел заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Липецкой области. Заслушаны доклады о мерах безопасности на территории лагерей отдыха детей, на водных объектах и берегах водоемов. Отмечено, что во всех загородных лагерях приняты достаточные меры по обеспечению правопорядка, перед каждой сменой проводится отработка действий при возникновении нештатных ситуаций.

Что касается обеспечения безопасности на водных объектах, оперативные данные свидетельствуют о положительной динамике в регионе. Несчастных случаев с начала года зафиксировано 11, за тот же период 2024 года их было 29. На территории региона оборудовано 68 пляжей и 150 мест отдыха у воды, где дежурят спасатели. За локациями, где запрещено купаться, ведется особый надзор со стороны муниципальных административных комиссий. Пристальное внимание уделяется контролю над движением маломерных судов, в особенности в акваториях в городской черте.

«Необходимо обеспечить соблюдение порядка и правил использования судов со стороны любителей водного катания. Во многом это залог обеспечения их же безопасности», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

На повестке дня — обеспечение безопасности в период проведения выборов. В период с 12 по 14 сентября в регионе состоится 22 муниципальных избирательных кампании.

В августе сотрудники силовых ведомств проведут тщательную проверку всех участков для голосования и прилегающих территорий. Работники избирательных комиссий пройдут обучение по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, включая объявление красного уровня опасности.

В дни голосования будет организовано усиленное дежурство сотрудников правоохранительных органов.

Также на заседании ПДКС обсудили меры профилактики против вовлечения несовершеннолетних в подозрительные финансовые операции и иную противоправную деятельность в условиях СВО. Участники согласились, что необходимо усилить информирование как среди подростков, так и среди родителей об ответственности за противозаконные действия, к которым могут принуждать молодых людей вербовщики.