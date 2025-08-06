Финал уже близок

Глава Ельца В. П. Жабин вместе со своими заместителями, курирующими профильные направления в работе по реконструкции здания под Центр молодежи, и представителями организаций-подрядчиков проверил, как идут дела в бывшем «Луче» и на прилегающей к нему территории.

Помещение для занятий хореографией Центра молодежи г. Ельца готово принять самые разные коллективы — от муниципальных и школьных до частных, в том числе и маломобильных граждан.

Фактически кинотеатр «Луч» уже давно в прошлом: и внешне, и тем более внутри здание, где ко Дню города собираются открыть Центр молодежи г. Ельца, трудно даже сравнивать с тем, что было.

Как отметил В. П. Жабин, работы по реконструкции идут в установленные сроки, небольшие замечания некритичны. Есть намерение открыть и сам центр, и скверик возле него с Доской почета «Трудовая слава г. Ельца» ко Дню города.

Зам. главы администрации города М. В. Маринин, комментируя ход реконструкции бывшего «Луча», добавил, что строительно-монтажные работы на сегодняшний день здесь полностью завершены. В здании монтируются оборудование и оргтехника, до конца первой декады августа все планируют закончить. Здесь появится масса интересного. В помещении елецкого Центра молодежи, в частности, оборудуют студию звукозаписи, доступную для талантливых ельчан всех возрастов. Готовят к открытию современный конференц-зал для проведения разнообразных сессий, семинаров и встреч регионального формата и много чего еще.

Молодежь с нетерпением ждет открытия своего Центра притяжения!