Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в рамках национального проекта «Молодежь и дети» соберёт лучших студентов и молодых специалистов со всей страны в Калуге с 24 по 30 августа. Липецкую область в компетенции «Мобильная робототехника» представит Анастасия Санина из Липецкого политехнического техникума. Поддерживать участницу и курировать техническую подготовку будет эксперт-наставник Евгения Кокоткина. В компетенции «Сварочные технологии» за победу поборется Владимир Битюков из Липецкого индустриально-строительного колледжа. Его профессиональным наставником выступает Александр Стебенев.

В завершение программы пройдут состязания по 22 направлениям в сфере промышленности. Также в рамках деловой программы состоится мероприятие под названием «Система среднего профессионального образования — движущая сила экономики страны», посвящённое 85-летию системы среднего профессионального образования.

«Учреждения СПО в регионе за последние годы стали более современными, оснащенными и привлекательными для молодежи. Победы студентов сделают наши техникумы и колледжи еще более престижными. Липецкая область болеет за своих ребят и желает им удачи», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.