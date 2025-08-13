Заводы Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» в начале августа открыли свои производственные площади для членов Союза художников России. Они делают эскизы промышленных объектов и оборудования, пишут портреты сотрудников трех предприятий. Это «Семенной завод КВС» (производство и упаковка семян сахарной свеклы), «Шанс Энтерпрайз» (выпуск средств защиты растений), «Петэксперт» (изготовление кормов для домашних животных).

При набросках эскизов художники советуются с руководителями и сотрудниками предприятий, что они хотели бы видеть на готовых картинах. Все вместе ищут наиболее выгодные ракурсы, вдохновляются заводскими лабораториями, лицами людей, станками или фасадами цехов. На заводах творческие гости пробудут пять дней. Часть своих работ они готовы подарить предприятиям.

Это уже третий проект, в котором искусство и производство объединились. В 2024 году художники создавали свои произведения на предприятиях особой экономической зоны «Липецк», расположенной в Грязинском районе.

По завершении работ в особой экономической зоне была организована выставка для резидентов, посетителей и сотрудников. Также работы липецких художников были представлены на экспозиции всероссийского фестиваля «Время вперёд!», который направлен на популяризацию достижений промышленности и сельского хозяйства страны на холсте.

«Это не просто интересный опыт как для художников, так и предприятий Липецкой области. Это также летопись событий сегодняшних дней. Уже через год – два это станет историческим свидетельством», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.