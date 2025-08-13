Делегация Липецкой области во главе с директором АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес») и президентом Липецкой ТПП Анатолием Гольцовым посетила Арабскую Республику Египет с целью развития и укрепления торгово-экономических связей. Одним из ключевых событий стали переговоры с членом правления Торговой палаты Александрии Эльбедеви Эльсайдом Мохамедом. Стороны обсудили перспективы развития бизнеса и организацию двусторонней бизнес-миссии.

Жители Липецка побывали в промышленной зоне города Эль-Аламейн, где познакомились с передовыми производствами и инновационными проектами в международной промышленной зоне. Особое внимание было уделено возможностям сотрудничества в сферах агропромышленного комплекса, машиностроения и информационных технологий.

Кроме того, состоялись переговоры с членами Александрийской бизнес-ассоциации. В ходе встречи с президентом ассоциации Мохамедом Ханно и другими участниками были рассмотрены конкретные аспекты сотрудничества.

Анатолий Гольцов, представляющий липецкие предприятия, отметил готовность к экспорту металлопродукции, светодиодных изделий, масел и сельскохозяйственной продукции на рынок Египта.

Кроме того, липецкая делегация посетила Посольство Российской Федерации в Египте, где состоялась встреча со вторым секретарём посольства Максимом Ковальчуком. Он рассказал о мерах государственной поддержки бизнеса и особенностях работы на египетском рынке.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

«Липецкие предприниматели регулярно принимают участие в бизнес-миссиях в различные страны, где находят партнеров и новые возможности для развития своих предприятий. Это усиливает экспортный и экономический потенциал региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.