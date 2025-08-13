Завершается ремонт 12-километрового участка автодороги Чаплыгин – Лев Толстой в районе сёл Головинщино и Троицкое в Лев-Толстовском районе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Это последний отрезок трассы, который ожидал полной замены покрытия. Ремонт на этой дороге велся поэтапно с 2019 года. Подрядчик укрепил основание дороги в местах сильных просадок, заменил разрушенные водопропускные трубы, сфрезеровал старое покрытие, уложил два слоя нового асфальтобетона.

В настоящее время на объекте проводятся работы по благоустройству десяти остановочных площадок и созданию пешеходной зоны протяжённостью 1,8 километра. В рамках работ планируется провести отсыпку щебнем и уплотнение обочин, а также заменить барьерное ограждение и дорожные знаки. Кроме того, будет нанесена разметка.

Согласно условиям контракта, все работы должны быть завершены до конца октября.

На трассе Лев Толстой — Данков ремонтные работы успешно завершены. В рамках региональной программы «Развитие транспортной системы Липецкой области» был отремонтирован участок протяжённостью 5,6 километра.

Подрядная организация выполнила укладку двух слоёв нового покрытия общей толщиной 11 сантиметров, укрепила обочины, произвела ремонт водопропускных труб и нанесла разметку.

Качество покрытия было проверено дорожной лабораторией, после чего объект готовится к сдаче.

Работы на обоих объектах выполняет компания ДСУ-2. Гарантийный срок на покрытие составляет четыре года.

«После выполнения всех работ дорогу проверяет приёмочная комиссия, которая должна дать своё заключение о соблюдении всех требований к качеству подрядчиком. В случае несоответствия ему придется исправлять недочёты за свой счёт», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.