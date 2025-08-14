О том какие постановки увидеть в Елецком драматическом театре «Бенефис» можно узнать на его госпаблике

Здесь рассказывается о новых спектаклях и мероприятиях, жизни творческого коллектива.Напомним, согласно требованиям Федерального законодательства, все министерства, ведомства, организации и администрации муниципалитетов России должны вести официальные сообщества в отечественных соцсетях, так называемые госпаблики.Госпаблики — это официальные страницы государственных, в том числе и муниципальных учреждений в социальных сетях. Их подлинность можно узнать по Госметке в виде серого флажка рядом с названием паблика.Задача госпабликов — доносить до людей полезную, актуальную и важную информацию на всех уровнях и на тех площадках, где гражданам это удобно.

В Ельце ведут работу госпаблики различных управлений администрации города, медучреждений, в том числе и драмтеатр «Бенефис» http://benefis-yelets.ru/.Подписаться на госпаблики Ельца можно на официальных сайтах учреждений, пройдя по ссылкам, а также по QR-кодам, расположенным на входных группах организаций. Их использование удобный и быстрый путь к получению нужной информации.