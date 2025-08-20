Студенты Чаплыгинского аграрного колледжа Виталий Васильев и Данил Данилов стали лауреатами премии «За выдающийся дебют» на XII Открытом чемпионате России по пахоте.

Соревнования проходили в Ленинградской области, во Всеволожском районе. За победу боролись 55 участников из 39 регионов России и четыре зарубежные команды.

Механизаторы показали своё умение обрабатывать землю и управлять трактором. За три часа каждый из них должен был обработать свой участок. Учитывались не только скорость работы, но и то, насколько ровно вспахана земля, насколько аккуратно сделаны борозды и насколько работа соответствует агротехническим требованиям.

Задача чемпионата — сделать аграрные профессии более привлекательными и привлечь молодых специалистов в сельское хозяйство.

«Ребята – молодцы! Еще студенты, а не побоялись выступить на всероссийских соревнованиях: показали свои умения, сравнили свой уровень подготовки с другими участниками. Уверен, этот опыт мотивирует их продолжить совершенствовать свои навыки в выбранной профессии», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов