Подготовиться к новому учебному году и получить за это призы могут школьники и студенты Липецкой области, участвуя в спецпроекте с образовательными тестами, квизами, играми и викторинами. Он запущен проектом «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Новые задания на сервисе будут появляться ежедневно до 15 сентября, а принять участие в спецпроекте сможет любой желающий.

Учащиеся смогут плавно перейти из каникул в учебный год и адаптироваться до начала занятий. «Другое Дело» предлагает образовательные тесты, которые помогут чувствовать себя в учебном тонусе. Благодаря тематическим заданиям школьники Липецкой области узнают больше о том, как подготовиться к экзаменам и спланировать подготовку к ЕГЭ и ОГЭ, получат рекомендации по выбору профессии, научатся писать эссе для участия в розыгрыше гранта, решат ребусы про города России и даже узнают «Какой ты шедевр Эрмитажа?».

«Современное образование открывает перед молодёжью огромные возможности, и важно, чтобы каждый школьник и студент мог проявить себя. Этот проект — отличный способ начать учебный год, получая не только знания, но и заслуженные награды», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За выполнение заданий и игр в рамках спецпроекта можно получить призы: обложки на студенческий билет, экологичные термокружки, футболки, худи. Кроме того, участники смогут побороться за суперпризы: беспроводные наушники, фотоаппарат с картриджем, планшет, чемодан от «Другого Дела» и другие.

Организаторы уверены, что спецпроект ко Дню знаний будет полезен как школьникам, так и студентам вузов и колледжей, а также взрослым. Школьники смогут погрузиться в увлекательный мир микробиологии, нейронных сетей и космоса, узнать интересные факты из физики и химии, а также пройти викторины и квизы для проверки своих знаний после летних каникул. Студенты смогут узнать, как правильно оформить летние подработки и проекты в резюме, подготовиться к собеседованию, а также ответить на вопросы тестов, такие как «Какой ты коллега?», «Что говорит о тебе твоё увольнение?» и «Какая помощь тебе нужна при трудоустройстве?».

Отдельное внимание будет — взрослым: тем, кто хочет освоить новый навык или познакомиться с профессиями, тем, кто выбирает направление для личного или профессионального развития в ИТ, промышленности, культуре или других сферах. Полезными будут тесты «Пора ли тебе в отпуск?», «Оцени свою физическую активность» и «Насколько ты близок к выгоранию?», а также возможность пройти тест-драйвы ИТ-профессий или примерить на себя специальности профессий ж/д-транспорта.