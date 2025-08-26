1 Сентября в Липецкой области начнут работу после каникул школы, детские сады, колледжи, техникумы и учреждения дополнительного образования. В рамках подготовки к новому учебному году приняты 674 образовательных организации. К занятиям приступят около 127 тысяч школьников. Из них — 11,6 тысячи первоклассников.

Эксперты приёмочных комиссий провели оценку материально-технической базы и результатов текущего ремонта, уделив особое внимание соблюдению санитарных норм. Они также проверили работу пищеблоков, организацию питания и медицинскую деятельность. Состояние пришкольных территорий, меры по антитеррористической и пожарной безопасности также были в центре внимания. В министерстве образования региона отметили, что проверки подтвердили обеспечение всех учреждений необходимыми условиями для безопасного и эффективного обучения.

«Сделали всё возможное, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя комфортно и уверенно в стенах своего образовательного учреждения. Подготовка прошла успешно, необходимые условии — безопасность, питание, оснащённость классов отвечают всем требованиям требованиям», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.