В Тербунском районе в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» впервые возводится многоквартирный дом для работников одного из сельхозпредприятий района. Все квартиры в здании будут предоставляться по договору социального найма работникам предприятия, которое занимается переработкой масличных культур.

В доме будет 36 квартир – по 12 однокомнатных, двухкомнатных и трёхкомнатных. Индивидуальное отопление – в каждой квартире. Также запланировано благоустройство детской площадки, создание охраняемой парковки.

«Строительство домов в районах – важный шаг в решении жилищного вопроса для работников АПК. Мы стараемся создавать комфортные условия для жизни на селе, чтобы молодые специалисты оставались работать в муниципалитетах, а опытные кадры могли улучшить свои жилищные условия», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В Тербунах планируется строительство многоквартирного дома, на которое из различных источников финансирования будет выделено 164,3 миллиона рублей. Компания, занимающаяся строительством, внесет более 75 миллионов рублей в рамках участия в программе. Региональный и местный бюджеты выделят свыше 17 миллионов рублей на этот проект в течение двух лет. Из федерального бюджета будет перечислено почти 72 миллиона рублей. Дом планируется ввести в эксплуатацию в следующем году. Поскольку Тербуны входят в список опорных населенных пунктов Липецкой области, объекты, финансируемые по госпрограмме КРСТ, получают здесь приоритетное внимание.

«В течение пяти лет, если сотрудники не меняют место работы, по заключенному контракту они могут выкупить жильё за 10% от первоначальной стоимости, а если отработали 10 лет, то за 1% от стоимости», – рассказала министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова.

Многоквартирный дом в Тербунском районе – не единственное жилье по договору соцнайма, которое возводится в регионе в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Также в этом году в Добринском районе построят 24 дома в малоэтажном жилом комплексе, а в Добровском округе в многоквартирном доме приобретут 20 квартир. Всего с начала действия госпрограммы КРСТ (2020-2024 годы) в Липецкой области было построено и приобретено 144 дома или квартиры для работников АПК и соцсферы.