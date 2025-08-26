Первая в России компания по переработке топинамбура, расположенная в Данковском районе Липецкой области, поставила контейнер с ингредиентами из топинамбура в Китай. Это событие стало важным шагом в реализации ранее подписанных соглашений и укреплении международного сотрудничества, отмечают в минсельхозе региона.

Корнеплод, известный своими полезными свойствами и высоким содержанием пребиотических пищевых волокон, востребован в Китае. «Во время государственного визита Президента России в КНР в 2024 году было подписано межведомственное соглашение, разрешающее поставки топинамбура в Поднебесную. О желании сотрудничать с нашим регионом тогда заявили сразу несколько компаний», — напомнил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В Китае из липецкого топинамбура будут производить полезные и функциональные продукты питания. Второй контейнер уже готовится к отправке другому партнёру, сообщили в компании из Данкова. Предприятие намерено расширить производственные мощности и увеличить объёмы поставок, чтобы удовлетворить спрос на международном рынке.

Завод по переработке топинамбура в Данковском районе введен в эксплуатацию в 2021 году. В 2023 году предприятие запустило промышленную переработку корнеплода.