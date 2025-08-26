2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых собрали липецкие аграрии. Урожайность держится на уровне 52 центнеров с гектара и превышает прошлогоднюю более чем на 10 центнеров.

Добринский район лидирует по общему объёму собранного урожая, достигнув отметки в 281,5 тысячи тонн. Наивысшая урожайность зафиксирована в Лев-Толстовском районе, где с одного гектара собрано 58 центнеров зерновых. Чаплыгинский район также входит в тройку лидеров с показателем 56 центнеров с гектара, а замыкает тройку Становлянский округ с результатом 55,7 центнера с гектара.

«За всеми этими цифрами – тяжелейший труд без выходных и праздников, профессионализм, любовь к своей земле. Благодарю наших аграриев за работу и вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.