В Ельце в День города, 6 сентября в 14:00 на улице Коммунаров, состоится фестиваль дизайна и моды под названием «Сплетение». Мероприятие объединит дизайнеров и мастеров традиционных ремёсел из Липецкой области. Гости смогут увидеть уникальные коллекции елецких кружев и модные показы от участников мультибрендового пространства «Арт Подиум» из Липецка, а также от студентов, ставших победителями регионального конкурса «Вектор модного будущего». Организаторами фестиваля выступают Министерство экономического развития региона и Центр развития креативных индустрий областного Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства.

Для участников мероприятия будут организованы творческие мастер-классы от ремесленников, стилистов и визажистов. Также будет работать ярмарка мастеров, гастрономическая и фотозоны. Атмосферу создадут DJ-сеты. В конференц-зале культурного центра «Мой социальный центр» состоится рабочая встреча Президента международной ассоциации байеров, генерального директора Fashion Hub Russia и лауреата премии «Байер года» по версии Fashion TV Георгия Ростовщикова с региональными властями и представителями модной индустрии.

В минэкономразвития региона отметили, что в Липецкой области ведется активная работа по развитию креативных индустрий и местных брендов. За три года количество отечественных производителей одежды и обуви выросло на 21%. В регионе сформировано отраслевое бизнес-сообщество, в которое входят представители сферы легкой промышленности.

По инициативе предпринимателей запущен проект Правительства Липецкой области и Центра развития креативных индустрий «Арт Подиум», который призван поддержать малый бизнес, способствовать росту продаж и развитию модной индустрии.В мультибрендовом пространстве представлены коллекции 23 местных производителей одежды и аксессуаров, проходят показы модных коллекций,презентации локальных брендов, творческие встречи со стилистами и образовательные мероприятия. За три месяца «Арт Подиум» посетили боле 15 тысяч человек.

«Поддержка легкой промышленности — одно из важных направлений. Мы создаем условия, чтобы местные производители могли уверенно развиваться: льготные займы под 5% для старта, сниженные ставки для действующего бизнеса, обучающие программы и постоянный диалог в рабочей группе. Важно, что предприниматели не остаются один на один с трудностями — у них есть и финансовая поддержка, и площадка для совместного поиска решений», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.