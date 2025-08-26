Сбор яблок начался в Липецкой области. Первыми к нему приступили предприятия Лебедянского района.

В регионе функционируют 13 специализированных садоводческих хозяйств, которые находятся в девяти районах. Здесь выращивают более 80 сортов яблок. Два крупнейших хозяйства, расположенные в Лебедянском районе, производят свыше 90% всех товарных яблок в области.

«Липецкие яблоки ценят за высокое качество и вкус, а современные технологии позволяют получать урожай даже в непростых погодных условиях. Уверен, что в этом году наши сельхозпроизводители покажут отличные результаты и укрепят позиции региона на агропромышленном рынке», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В регионе ежегодно собирают от 50 до 70 тысяч тонн яблок. Однако в прошлом году из-за возвратных заморозков Липецкая область смогла собрать лишь 7,5 тысячи тонн семечковых культур в организованном секторе. В текущем году, как ожидают в региональном министерстве сельского хозяйства, урожай яблок в организованном секторе превысит 50 тысяч тонн.