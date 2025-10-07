Жителей Липецкой области приглашают проверить свои финансовые знания в рамках Всероссийского онлайн-зачёта по финансовой грамотности. Акция пройдет с 7 по 28 октября на специальном сайте проекта. Участников ждут задания, основанные на реальных жизненных ситуациях.

Зачёт ориентирован как на взрослых, так и на детей. Младшие школьники в игровой форме познакомятся с базовыми понятиями финансовой грамотности, научатся правильно относиться к деньгам и копить на мечту. Ученики средних и старших классов смогут попробовать свои силы в олимпиадном зачёте, который состоится с 14 по 16 октября. Успешное выполнение заданий позволит им выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность». Участие в этой олимпиаде дает льготы при поступлении в вузы. Взрослые смогут узнать, как эффективно управлять личным бюджетом, на что обращать внимание при покупке финансовых продуктов и как сформировать дополнительный капитал к пенсии.

На прохождение зачёта потребуется не более 20 минут. Выполнять задания можно индивидуально или в составе семейной команды. Все участники по итогам получат персональные рекомендации, а при успешном прохождении — именной сертификат.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подчеркнул, что участие в онлайн-зачете дает возможность быстро и в удобной форме оценить свои знания и определить, на что следует обратить особое внимание при составлении личного и семейного бюджетов. Он выразил уверенность, что жители региона будут заинтересованы в этой полезной инициативе.