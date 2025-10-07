Жителей Липецкой области приглашают проверить свои финансовые знания в рамках Всероссийского онлайн-зачёта по финансовой грамотности. Акция пройдет с 7 по 28 октября на специальном сайте проекта. Участников ждут задания, основанные на реальных жизненных ситуациях.

Зачёт предназначен как для взрослых, так и для детей. Младшие школьники изучат основы финансовой грамотности в игровой форме, научатся правильно обращаться с деньгами и копить на свои мечты. Ученики средних и старших классов смогут принять участие в олимпиаде, которая пройдет с 14 по 16 октября. Успешное выполнение заданий даст им возможность выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность». Победителям этой олимпиады предоставляются льготы при поступлении в высшие учебные заведения. Взрослые получат знания о том, как эффективно управлять личным бюджетом, как выбирать финансовые продукты и как создать дополнительный капитал к пенсии.

На прохождение зачёта потребуется не более 20 минут. Выполнять задания можно индивидуально или в составе семейной команды. Все участники по итогам получат персональные рекомендации, а при успешном прохождении — именной сертификат.

«Участие в онлайн-зачете — это возможность в сжатые сроки, в удобном формате оценить уровень своих знаний, понять, на что стоит обратить особое внимание при планировании личного и семейного бюджетов. Уверен, наши жители захотят присоединиться к этой полезной инициативе», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.