Автор блога о хоровом искусстве Нина Долгих из Липецкой области приглашена на финал юбилейного сезона проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году образовательная программа собрала более 24 тысяч заявок со всей страны. Отобраны 150 лучших медиапроектов, авторы которых доказали талант, креативность и готовность решать важные социальные задачи.

В пятом сезоне проекта «ТопБЛОГ» особое внимание уделено образовательному направлению – треку «Медиакампус». Блогеры прошли серию лекций, практических занятий и экспертных разборов, а главным испытанием стал конкурс выпускных работ. Молодые авторы представили медиапроекты о сохранении культурного кода, экологии, здоровье, развитии регионов, поддержке подростков и цифровой безопасности. Теперь авторам предстоит онлайн-защита своих выпускных работ, где эксперты подтвердят их актуальность и потенциал. Имена победителей пятого сезона проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» будут названы на Медиафоруме проекта «ТопБЛОГ», который пройдет 22-24 октября в образовательном центре «ШУМ» Калининградской области под девизом «ШУМный контент». Участников ждут встречи с лидерами индустрии, дискуссии о будущем медиасферы, практикумы по созданию социально значимого контента и менторские консультации от ведущих экспертов. Самые яркие блогеры и авторы страны будут решать живые медиазадания, презентовать креативные проекты и работать с реальными кейсами от партнеров и наставников проекта.

Липчанка Нина Долгих – руководитель хора ветеранов и автор блога о хоровом искусстве и преемственности поколений. Во время пандемии, когда концерты и очные мероприятия были под запретом, Нина решила объединить свой коллектив и зрителей в онлайн-пространстве. Так появилось сообщество, где участники хора делятся творческой жизнью, рассказывают о своих выступлениях и приглашают слушателей на концерты. Блог Нины стал не только площадкой для общения, но и важным инструментом сохранения культурного наследия. Его миссия – развитие и популяризация хорового искусства, воспитание любви к Родине и сохранение памяти о подвигах старшего поколения. В своей выпускной работе «Пойте вместе с нами» липчанка поднимает проблему одиночества и социальной изоляции пожилых людей. Она показывает, что творчество и участие в культурных инициативах помогают людям старшего возраста почувствовать себя нужными, найти единомышленников и реализовать свой потенциал, доказывая: возраст не помеха для активной и вдохновляющей жизни.

«Такие проекты имеют важное социальное значение, поскольку направлены на поддержку граждан старшего поколения, а также вносят особый вклад в сохранение и развитие культурного потенциала региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«ТопБЛОГ» — масштабный медиапроект, который объединяет авторов, создающих честный, полезный и социально значимый контент. Сейчас образовательные программы проекта доступны для всех граждан России. Любой желающий может бесплатно пройти курс «Медиакампус» и улучшить свои навыки в области медиа, контента и личного брендинга. Также запущен новый курс по ораторскому искусству. Регистрация на программы открыта на сайте проекта topblog.rsv.ru. Всероссийский проект «ТопБЛОГ» является частью федерального проекта «Россия – страна возможностей» и национального проекта «Молодежь и дети». Участие в проекте могут принять авторы контента без ограничений по возрасту и географии.