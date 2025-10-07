Липецкий областной Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства подвёл итоги третьего этапа отбора дизайнеров и мастеров для участия в проекте «АртПодиум». ТРЦ «Европа», расположенный на улице Советской в Липецке, теперь насчитывает трёх новых участников: бренды MAGNÓLIA и I.OLA, а также кожевенную мастерскую Анастасии Логушевой.

Бренд MAGNÓLIA представляет украшения ручной работы из натуральных камней, нержавеющей стали и медицинского сплава с посеребрением. Каждое изделие создаётся вручную с использованием особых техник. Мастерская Анастасии Логушевой специализируется на аксессуарах из натуральной кожи: холдерах, чехлах, ежедневниках и других изделиях в благородных винтажных оттенках, что достигается благодаря особой обработке. Бренд I.OLA под руководством Ирины Шомполовой представляет женскую одежду, сочетающую лаконичность, комфорт и актуальные тенденции.

Теперь «АртПодиум» объединяет 26 липецких брендов. Здесь представлены их коллекции, проходят показы, презентации, творческие встречи со стилистами и образовательные мероприятия. «Мода – одно из наиболее востребованных направлений креативных индустрий в Липецкой области. Поддержка малого бизнеса способствует росту продаж и развитию данного направления», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.